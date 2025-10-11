Диетолог рассказала, какие ягоды особенно полезны осенью

Диетолог Игнатикова: ягоды укрепляют иммунитет и улучшают работу кишечника
Осенние ягоды, особенно дикорастущие, очень полезны для здоровья благодаря составу витаминов и микроэлементов. В них содержатся антиоксиданты, провитамин А и бензойная кислота, которые укрепляют иммунитет и поддерживают работу кишечника. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

«Красные ягоды, в частности, брусника или клюква, содержат такое вещество, как бензойная кислота, которая ... улучшает микробиоту кишечника, полезна при заболеваниях кишечника и мочевыводящей системы», — приводит слова Игнатиковой Sputnik. Она также отметила, что желтые ягоды, такие как рябина и облепиха, богаты бета-каротином, который является антиоксидантом и провитамином А.

Помимо этого врач добавила, что шиповник ценится за высокое содержание витамина С, но этот витамин быстро разрушается при неправильном хранении и приготовлении. Поэтому при его заваривании рекомендуется использовать закрытую посуду, чтобы сохранить как можно больше ценных веществ.

Игнатикова также отметила пользу боярышника, который, по ее словам, обладает успокаивающими свойствами и поддерживает работу сердечной мышцы. Специалист напомнила, что регулярное употребление свежих или правильно заготовленных ягод способно укрепить иммунную систему и улучшить общее самочувствие.

