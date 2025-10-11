Лечащий врач Трампа сделал заявление о его здоровье

Президент США Дональд Трамп обладает исключительным здоровьем и жизненными показателями, значительно опережающими его возраст. Такое заключение по результатам медицинского обследования опубликовал терапевт американского лидера Шон Барбабелла.
«Согласно официальному отчету, распространенному Белым домом, сердечно-сосудистая, легочная и неврологическая системы Трампа функционируют на высоком уровне»— заявил Барбабелла, передает РИА Новости. Врач отметил, что по объективным показателям сердечно-сосудистая система президента моложе его реального возраста на 14 лет.
Перед своей международной поездкой Трамп прошел вакцинацию, включая прививку от коронавируса. По словам медика, президент продолжает выдерживать напряженный рабочий график без каких-либо ограничений по состоянию здоровья.
Вопросы о состоянии здоровья Дональда Трампа уже поднимались ранее, особенно после его выступления 30 сентября на базе морской пехоты в Куантико, где, по данным журналиста Сеймура Херша, в администрации выразили обеспокоенность его когнитивными функциями. Подобные обсуждения возникали и после других публичных мероприятий, несмотря на регулярные заявления Белого дома о хорошем самочувствии президента.
