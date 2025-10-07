Журналист Херш: в Белом доме обеспокоены когнитивным состоянием Трампа

В администрации президента США Дональда Трампа нарастает обеспокоенность состоянием его когнитивных функций после недавнего публичного выступления. Об этом сообщает известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники в Белом доме. По данным Херша, тревогу вызвала 71-минутная речь Трампа перед высшими военными чинами на базе морской пехоты в Куантико, состоявшаяся 30 сентября.
«Президент, который раньше умел чувствовать настроение аудитории, больше не способен „читать зал“. Вместо осмысленного изложения внешнеполитических взглядов Трамп вновь перечислил свои „величайшие достижения“, включая якобы урегулирование семи конфликтов, в том числе между Индией и Пакистаном», — написал Херш. Его слова передает ТАСС.
Журналист ссылается на мнение некоторых приближенных президента, которые расценивают подобные выступления как тревожный симптом «нарастающих когнитивных нарушений». Среди проявлений они отмечают потерю фокуса, повторение одних и тех же фраз и неспособность удерживать внимание на обсуждаемых вопросах.
Ранее Дональд Трамп уже привлекал внимание к своим выступлениям на международной арене, в том числе в ходе Генассамблеи ООН и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, где делал громкие заявления о конфликте на Украине и роли России. Несмотря на заверения Белого дома о хорошем состоянии здоровья президента, обсуждения его когнитивных способностей периодически возникают после публичных речей.
