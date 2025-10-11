В деле обвиняемых в покушении на Симоньнян появилась новая статья

Обвиняемым в подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян добавили новую статью — о возбуждении ненависти или вражды. Соответствующее изменение внесено в материалы уголовного дела.

«Некоторым из фигурантов дела предъявили обвинения по части 2 статьи 282 УК РФ („Возбуждение ненависти или вражды“)», — говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее им уже были предъявлены обвинения по статьям о публичных призывах к экстремизму, участии в террористической организации, разбое и хулиганстве.

Расследование уголовного дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян продолжается. Новые эпизоды деятельности обвиняемых устанавливаются следственными органами.

Ранее публиковалась информация о том, что совместными действиями ФСБ, МВД и Следственного комитета было предотвращено запланированное покушение на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны участники неонацистской группировки «Параграф-88», которые действовали по заказу СБУ за вознаграждение в 1,5 млн рублей. Подробнее об произошедшем — в материалах издания Царьград.

