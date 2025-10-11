В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ноябре 2025 года

Депутат Говырин: семи категориям россиян повысят пенсии в ноябре
Семь категорий пенсионеров получат повышение выплат в ноябре 2025 года. О том, кому именно и насколько увеличат пенсии, в интервью рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 17 815 рублей вместо 8 907 рублей», — пояснил Говырин для ТАСС. Для летных экипажей и шахтеров прибавка составит от 1500 до 3000 рублей благодаря применению инфляционного коэффициента. Перерасчет затронет граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей, работников угольной промышленности, федеральных льготников, работающих пенсионеров и тех, чья пенсия не достигает прожиточного минимума.

С начала 2025 года работающим пенсионерам вновь начали начислять ежегодную индексацию страховой пенсии. После прекращения трудовой деятельности все пропущенные индексации учитываются автоматически.

Также сообщалось, что с 1 октября в России начнется очередное повышение пенсий. Подробности о том, какие категории граждан получат увеличение выплат, раскрыл доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, передает информацию Царьград.

