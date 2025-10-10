«Еда гниет, люди в панике»: жители СНТ под Екатеринбургом замерзают без света иотопления

В СНТ «Березка» (Белоярский район, Свердловская область) больше недели отсутствует электричество и отопление. Причиной, по словам местных, стал столб электропередач, который случайно снесли спецтехникой, оборвав провода.
«Восемь дней мы, сотни жителей, сидим без света и отопления — у нас только электроотопление, никаких печек, газа нет! Еда гниет, люди в панике! Это не авария — это гуманитарная катастрофа!» — поделились с URA.RU жители.
Авария произошла утром 3 октября. «Тогда же было ДТП с какой-то машиной — виновник скрылся. Бригадир „Росавтодора“ вину признал, и теперь даже сама компания подтвердила: да, их косяк! Но на горячей линии все равно отмазки: „Столб не наш, разбирайтесь сами!“», — рассказали жители.
Куда бы не обращались местные, их везде направляют к руководству СНТ. При этом председатель четкого ответа не дает. Чинить столб приезжали специалисты из «Россетей», ДПС и участковый из Белоярского и Сысертского районов.
«Сегодня, 10 октября, новости хуже некуда: виновника ДТП нашли, но толку — ноль! „Росавтодор“ вину признал, но ничего не делает. Мы мерзнем — без электроотопления дома как ледники!» — возмущаются жители.
Свердловчанам сообщили, что бригада работает на месте, однако местные утверждают, что там никого нет. Когда в домах снова появится свет и тепло — неизвестно.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Белоярского муниципального округа. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!