Западные танки Abrams и Leopard почти исчезли из зоны СВО

Abrams и Leopard почти перестали применять в зоне СВО, передает ТАСС
Abrams и Leopard почти перестали применять в зоне СВО, передает ТАСС
Спецоперация РФ на Украине

Американские танки Abrams и немецкие Leopard практически перестали применяться Вооруженными силами Украины на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Такая разрекламированная и дорогая техника, как Leopard или Abrams, в принципе применяется очень редко и неохотно», — отметил собеседник агентства для ТАСС. По данным источника, на херсонском и запорожском направлениях этих танков сейчас нет. 

Как пояснили в силовых структурах, командование ВСУ избегает использовать эти танки из-за их уязвимости перед ударными беспилотниками. По словам представителя силовых структур, командование ВСУ осознает высокий риск уничтожения этой техники беспилотниками, что приведет не только к значительным финансовым потерям, но и к серьезному репутационному ущербу. Снижение активности применения западных танков на фронте связано с их высокой уязвимостью от современных средств поражения, в первую очередь — от FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины активно используют крупные беспилотники самолетного типа и различные виды вооружения, включая кассетные боеприпасы, для ударов по прифронтовым городам. После установления контроля российскими войсками над рядом населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях украинская сторона усилила применение новых дронов, что повысило угрозу для техники на линии фронта.

