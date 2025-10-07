Глава Енакиево Захаров: ВСУ применили БПЛА с мотором размером с автомобильный

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют все более крупные беспилотники самолетного типа для ударов по недавно освобожденным прифронтовым городам. Так, двигатель одного из сбитых украинских БПЛА был сопоставим по размеру и массе с автомобильным мотором. Об этом сообщил глава администрации города Енакиево Сергей Захаров.
«Был такой летающий объект, из-за которого недавно были повреждения и были погибшие. На этом летающем объекте стоял двигатель ориентировочно килограмм 300, размером с двигатель автомобиля „Жигули“. Представляете, что он на себе может принести, какой снаряд. БПЛА самолетного типа, где крыло, два — два с половиной метра. Ну, вот такое бывает. Тут же оно еще и расстояние незначительное, тут и ствольная артерия, тут еще все виды оружия еще работают», — сказал Захаров, передает РИА Новости.
Он уточнил, что украинская сторона продолжает использовать любые средства ведения боевых действий против мирного населения в прифронтовых районах. ВСУ применяют как ствольную артиллерию разных калибров, так и современные боеприпасы, включая кассетные.
Российские войска установили контроль над рядом населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях. Украинская сторона в ответ усилила применение различных видов вооружения, включая новые беспилотники, такие как «Зозуля».
