Вильфанд назвал сроки замены летней резины на зимнюю

Вильфанд: менять летнюю резину на зимнюю следует начинать с 13 октября
Если зимняя резина шипованная, пока «переобуваться» не стоит
Если зимняя резина шипованная, пока «переобуваться» не стоит

Уже на следующей неделе автомобилистам рекомендуется рассмотреть вопрос о смене летних шин на зимние. Такой совет дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас тот случай, когда, начиная со следующей недели, в принципе, можно об этом думать», — сказал Вильфанд. Слова ученого приводит ТАСС.

Несмотря на то, что в столице в ближайшее время не прогнозируется выпадение снега, температура воздуха в первой половине дня будет держаться на уровне около +5 градусов Цельсия. Вильфанд пояснил, что при этой температуре и ниже эластичные свойства летних шин ухудшаются, что приводит к увеличению тормозного пути.

«Поскольку снежного покрова не ожидается, решение о замене шин каждый водитель должен принимать самостоятельно», — добавил он. В то же время, Вильфанд предостерег от преждевременной установки шипованных зимних шин, если таковые имеются, ввиду отсутствия снега и льда на дорогах.

В этом году были внесены корректировки сроков использования зимней и летней резины. Как передает 360.ru, использование шипованных шин обязательно с 1 декабря по 1 марта. В холодных регионах этот период может увеличен даже до мая. Летнюю резину рекомендуют устанавливать с 1 июня по 1 сентября. 

