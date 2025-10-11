Вильфанд назвал сроки замены летней резины на зимнюю

Уже на следующей неделе автомобилистам рекомендуется рассмотреть вопрос о смене летних шин на зимние. Такой совет дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сейчас тот случай, когда, начиная со следующей недели, в принципе, можно об этом думать», — сказал Вильфанд. Слова ученого приводит ТАСС.
Несмотря на то, что в столице в ближайшее время не прогнозируется выпадение снега, температура воздуха в первой половине дня будет держаться на уровне около +5 градусов Цельсия. Вильфанд пояснил, что при этой температуре и ниже эластичные свойства летних шин ухудшаются, что приводит к увеличению тормозного пути.
«Поскольку снежного покрова не ожидается, решение о замене шин каждый водитель должен принимать самостоятельно», — добавил он. В то же время, Вильфанд предостерег от преждевременной установки шипованных зимних шин, если таковые имеются, ввиду отсутствия снега и льда на дорогах.
В этом году были внесены корректировки сроков использования зимней и летней резины. Как передает 360.ru, использование шипованных шин обязательно с 1 декабря по 1 марта. В холодных регионах этот период может увеличен даже до мая. Летнюю резину рекомендуют устанавливать с 1 июня по 1 сентября.
