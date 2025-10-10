10 октября 2025

В Екатеринбурге появится центр притяжения для предпринимателей. Фото

В Екатеринбурге построят первый бизнес-парк для предпринимателей в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Точка для предпринимателей появится в 2028 году
Точка для предпринимателей появится в 2028 году Фото:

В Екатеринбурге появится первый в регионе бизнес-парк, где предприниматели смогут не только производить, но и продавать свою продукцию. Современный комплекс общей площадью более 18,8 тысяч квадратных метров разместится на улице Черепанова в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Современный комплекс площадью более 18,8 тысяч квадратных метров расположится на улице Черепанова в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Новый вид производственно-складских помещений идеально подходит для размещения малого и среднего бизнеса на небольших площадях, в пределах города, с оптимизацией рабочих процессов, когда производство и административные помещения находятся в едином пространстве», — заявил глава региона в своем telegram-канале.

В рамках второй очереди бизнес-парка планируется разместить производственные цеха. Все помещения будут адаптированы для разных типов производств и позволят размещать малый и средний бизнес на небольших площадях в пределах городской черты. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,13 миллиарда рублей. Ожидается, что открытие комплекса позволит создать свыше 200 новых рабочих мест.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге появится первый в регионе бизнес-парк, где предприниматели смогут не только производить, но и продавать свою продукцию. Современный комплекс общей площадью более 18,8 тысяч квадратных метров разместится на улице Черепанова в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. «Современный комплекс площадью более 18,8 тысяч квадратных метров расположится на улице Черепанова в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Новый вид производственно-складских помещений идеально подходит для размещения малого и среднего бизнеса на небольших площадях, в пределах города, с оптимизацией рабочих процессов, когда производство и административные помещения находятся в едином пространстве», — заявил глава региона в своем telegram-канале. В рамках второй очереди бизнес-парка планируется разместить производственные цеха. Все помещения будут адаптированы для разных типов производств и позволят размещать малый и средний бизнес на небольших площадях в пределах городской черты. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,13 миллиарда рублей. Ожидается, что открытие комплекса позволит создать свыше 200 новых рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...