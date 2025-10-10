В Екатеринбурге появится первый в регионе бизнес-парк, где предприниматели смогут не только производить, но и продавать свою продукцию. Современный комплекс общей площадью более 18,8 тысяч квадратных метров разместится на улице Черепанова в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Современный комплекс площадью более 18,8 тысяч квадратных метров расположится на улице Черепанова в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Новый вид производственно-складских помещений идеально подходит для размещения малого и среднего бизнеса на небольших площадях, в пределах города, с оптимизацией рабочих процессов, когда производство и административные помещения находятся в едином пространстве», — заявил глава региона в своем telegram-канале.
В рамках второй очереди бизнес-парка планируется разместить производственные цеха. Все помещения будут адаптированы для разных типов производств и позволят размещать малый и средний бизнес на небольших площадях в пределах городской черты. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,13 миллиарда рублей. Ожидается, что открытие комплекса позволит создать свыше 200 новых рабочих мест.
