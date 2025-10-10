В Пермском крае пьяный водитель устроил переполох, теперь ему грозит тюрьма

В Лысьве (Пермский край) задержан водитель ВАЗ-213, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре в его автомобиле обнаружены наркотики, сообщает пресс-служба краевого МВД.
«В Лысьве сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, в машине которого были обнаружены наркотические вещества. Инцидент произошел после поступления в дежурную часть сообщения от местных жителей о том, что водитель автомобиля ВАЗ-213 управляет транспортным средством в пьяном виде и может перевозить запрещенные вещества», — говорится в telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю.
Информацию передали всем нарядам ГАИ. Вскоре экипаж ДПС остановил для проверки разыскиваемый автомобиль. За рулем находился 45-летний местный житель, у которого были явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
При досмотре транспортного средства в кармане водительской двери обнаружен прозрачный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое вещество содержит производное эфедрона — наркотическое средство.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств. Также в отношении водителя возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергавшимся административному наказанию.
В Пермском крае ранее неоднократно фиксировались серьезные нарушения правил дорожного движения, которые приводили к уголовным и административным делам. В частности, в августе 2025 года житель региона пытался дать взятку инспектору ДПС, а в начале года был осужден водитель за использование поддельных прав. Эти случаи свидетельствуют о продолжающемся внимании правоохранительных органов к обеспечению безопасности на дорогах региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.