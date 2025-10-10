Мошенники рассылают письма югорчанам от имени «Сургутнефтегаза»

Жителям ХМАО в социальных сетях начали рассылать мошеннические рассылки от имени председателя профсоюза ПАО «Сургутнефтегаз» Михаила Чабарая. Притворщики пытаются выманить у работников и пенсионеров компании персональные данные для доступа к личным кабинетам. О проблеме рассказали в группе «ВКонтакте» «Профсоюз ПАО „Сургутнефтегаз“».
«Злоумышленники рассылают сообщения от имени председателя ОППО ПАО „Сургутнефтегаз“ Михаила Чабарая. Используя авторитет председателя профсоюза, киберпреступники пытаются выманить у людей персональную информацию», — предупреждают в посте.
Местные жители делятся в соцсетях историями о мошенничестве. Они публикуют скриншоты переписок, чтобы предостеречь потенциальных жертв.
Один из югорчан рассказал, что его маме, пенсионерке, проработавшей в компании пять лет, пришло сообщение от заместителя гендиректора «Сургутнефтегаза» Михаила Кириленко в telegram. Она сразу почувствовала неладное, решив, что опыт работы недостаточен для подобных запросов спустя два десятилетия после ухода на пенсию.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) 36-летняя горожанка стала жертвой мошенников. Она перевела 250 тысяч рублей через поддельное банковское приложение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!