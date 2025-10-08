Мошенники обманули югорчанку из Нижневартовска через приложение-клон банка

В Нижневартовске (ХМАО) 36-летняя горожанка стала жертвой мошенников. Она перевела 250 тысяч рублей через поддельное банковское приложение. Злоумышленник, представившись сотрудником банка, убедил женщину, что ее счета находятся под угрозой. Об этом сообщили на сайте управления МВД России по Югре.
«С заявлением о мошенничестве обратилась 36?летняя местная жительница, став жертвой обмана со стороны неизвестных. Как стало известно, заявительнице поступил звонок в мессенджере: мужчина представился сотрудником банка и пояснил, что на ее имя пытаются оформить крупные кредиты», — пишет пресс-служба.
Злоумышленник под предлогом защиты от мошенников уговорил ее установить фальшивое приложение платежной системы. Визуально оно почти никак не отличалось от оригинального. Через эту программу потерпевшая перевела крупную сумму. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске 11-летний мальчик перевел мошенникам 52 тысячи рублей с банковской карты родителей. Он поверил, что получит выигрыш 250 тысяч рублей.
