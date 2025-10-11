Медведев передал Ким Чен Ыну архивное письмо главы КНДР Сталину

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну архивное письмо основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, адресованное советскому руководителю Иосифу Сталину. Церемония передачи исторических документов состоялась в Пхеньяне во время визита российской делегации.
«Это письмо товарища Ким Ир Сена Сталину», — сказал Медведев, показывая на один из архивных файлов, передает РИА Новости. Всего российская делегация передала около 10 документов, один из которых датирован 1956 годом. Зампред Совбеза также показал другие архивные материалы, связанные с историей двусторонних отношений, включая документы с подписями советских руководителей Анастаса Микояна и Вячеслава Молотова.
Визит Медведева в КНДР проходит по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи для участия в торжествах по случаю годовщины основания правящей партии. Передача архивных документов символизирует укрепление исторических связей между двумя странами.
Передача исторических документов состоялась на фоне визита Дмитрия Медведева в Пхеньян, который проходит по приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи в честь годовщины ее основания. Ранее подобные обмены архивными материалами между Россией и КНДР не проводились, что подчеркивает особое значение нынешней церемонии для укрепления двусторонних отношений.
