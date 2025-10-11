Трамп пошутил про Нобелевскую премию мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга для прессы сделал шутливое заявление касательно Нобелевской премии мира. Он похвастался, что не выпрашивал премию у бывшего депутата венесуэльского парламента, оппозиционного деятеля Марии Кориной Мачадо.
Как сообщил глава Белого дома, Мария Корина Мачадо инициировала телефонный разговор, в ходе которого сообщила, что приняла премию в честь Трампа, поскольку «он действительно ее заслужил». Президент Трамп прокомментировал этот жест, отметив: «Это очень благородно. Однако я не обращался к ней с просьбой о передаче премии мне», — добавил он. Его слова приводит Bloomberg.
Американский лидер также подчеркнул свою роль в оказании содействия Венесуэле. «Я оказывал ей помощь. Венесуэле необходима поддержка», — сказал Трамп. При этом президент США охарактеризовал текущую ситуацию в Боливарианской Республике как «катастрофическую».
Присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо вызвало противоречивые отклики в различных кругах. Как ранее отмечал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун, решение Нобелевского комитета, по его мнению, свидетельствует, что политические соображения были поставлены выше миротворческих задач, поскольку лауреатом не стал Дональд Трамп. В то же время оппоненты Мачадо указывают на ее тесные связи с Вашингтоном и отмечают, что она выступает за применение внешнего давления на действующее руководство Венесуэлы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.