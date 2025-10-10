Названа новая версия таинственной пропажи семьи Усольцевых в тайге: что известно на 10 октября

В Красноярском крае уже вторую неделю продолжается масштабная поисковая операция по розыску семьи Усольцевых — супругов и их пятилетней дочери, пропавших в тайге 28 сентября. Несмотря на беспрецедентные усилия спасателей, волонтеров и правоохранительных органов, судьба семьи остается неизвестной.
Следователи считают наиболее вероятной версией несчастный случай, так как семья отправилась в поход самостоятельно после отмены группового выхода. Все ценные вещи и документы Усольцевых остались в их автомобиле, что исключает версию о добровольном исчезновении. Поиски продолжаются, но шансы минимальны. Подробнее — в материале URA.RU.
Как пропали Усольцевы и начало поисковой операции
28 сентября супруги Сергей (64 года) и Ирина (48 лет) Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги отправились в туристический поход в урочище Буратинка, расположенное в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. По данным следствия, семья планировала поход в составе организованной группы, однако из-за ухудшения погодных условий группа отменила выход. Тем не менее Усольцевы приняли решение отправиться в путь самостоятельно. Последний раз семья выходила на связь вечером того же дня.
Тревогу забили не сразу. Только 1 октября, когда Ирина Усольцева не вышла на работу, ее коллега сообщила об этом сыну Ирины от первого брака. После этого было подано заявление об исчезновении, и началась поисковая операция. Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.
Сколько людей и техники задействовано в поисках
В общей сложности в поисках семьи Усольцевых принимают участие около 400 человек. Среди них спасатели МЧС, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», прибывшие из соседних регионов и даже из Москвы, сотрудники полиции, охотники, хорошо знающие местность, альпинисты, обладающие опытом работы в горах, а также 50 курсантов Военно-инженерного института СФУ, присоединившихся к поискам 7 октября.
Для проведения поисковых работ используются вертолеты для авиаразведки, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и дроны, парапланы, а также поисковые собаки, обученные работе в дикой местности. По данным МЧС, с начала операции наземными группами обследовано 382 квадратных километра леса и пройдено более 4,8 тысячи километров лесных дорог. Авиаразведка с применением вертолетов и БПЛА уже исследовала 427,9 квадратного километра территории.
Почему не получается найти Усольцевых
Поисковые работы осложняются труднопроходимым и опасным рельефом урочища Буратинка: горная местность с глубокими расщелинами и скользкими валунами затрудняет передвижение спасателей. Ситуацию усугубляет выпавший снег, который снижает видимость, скрывает следы и повышает риск травм из-за еще большей скользкости камней.
Последний зафиксированный сигнал от смартфона главы семьи поступил из крайне труднодоступной части тайги. Спасатели смогли добраться до этого места, но из-за сложности рельефа и погодных условий первую добравшуюся группу пришлось эвакуировать с помощью дронов.
Опытный турист и альпинист Алексей Кулеш, хорошо знакомый с районом Кутурчинского Белогорья, отметил, что территория компактная, и заблудиться там сложно. По его словам, даже если человек сбивается с пути, он быстро находит дорогу обратно. Он также добавил, что случаи длительного исчезновения людей в этом районе ему неизвестны.
Версии того, что могло случиться с Усольцевыми
Правоохранительные органы и поисковые отряды рассматривают несколько возможных сценариев развития событий, но основная версия склоняется к несчастному случаю. Эта версия наиболее вероятна, учитывая сложный рельеф, ухудшение погоды и отсутствие специального туристического снаряжения.
Однако не исключено, что в ходе похода один из членов семьи мог получить травму, почувствовать недомогание или вовсе упасть на скользких валунах или в расщелину. Кроме того, есть вероятность, что Усольцевы могли заблудиться в тайге и умереть от голода или жажды.
Версии о криминальном характере исчезновения или о добровольном отъезде/бегстве не рассматриваются следствием. Обыск в доме Усольцевых показал, что все ценные вещи остались на месте, нет никаких следов взлома или борьбы. В автомобиле семьи, найденном у поселка Кутурчин, остались все ценные вещи, документы (паспорта всех членов семьи), а также детское кресло с игрушками. Это указывает на то, что семья не готовилась к длительному отъезду или бегству.
Руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев подчеркнул в интервью ТАСС, что, хотя возникают различные домыслы и «киношные сценарии», в реальной жизни чаще всего верным оказывается самое простое объяснение событий. «Чаще всего ситуация разворачивается именно так, как и кажется», — отметил он.
