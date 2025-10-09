В «ЛизеАлерт» рассказали, что мешает найти семью, пропавшую под Красноярском

Основным препятствием для поисков семьи, пропавшей под Красноярском, стал выпавший снег. Об этом сообщил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
«Снег мешает найти вещи и следы пропавшей под Красноярском семьи», — рассказал Сергеев ТАСС. К поисковой операции уже присоединилось более тысячи человек.
Ранее было определено предположительное местонахождение семьи, исчезнувшей во время туристического похода. Сигнал мобильного телефона, принадлежащего мужчине, был зафиксирован в семи километрах от населенного пункта Кутурчин Партизанского района. В настоящее время поисковые мероприятия сконцентрированы в указанной зоне.
Семья, состоящая из супругов и их пятилетней дочери, 28 сентября отправилась в поход из окрестностей поселка Кутурчин в направлении Кутурчинского белогорья. В течение двух дней они не выходили на связь, что послужило причиной для обращения сына женщины в правоохранительные органы 30 сентября. В настоящее время на месте проведения поисковых операций активно работают представители СК.
