В «ЛизеАлерт» рассказали, что мешает найти семью, пропавшую под Красноярском

Сергеев: снег мешает найти пропавшую под Красноярском семью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К поисковой операции уже присоединилось более тысячи человек
К поисковой операции уже присоединилось более тысячи человек Фото:
новость из сюжета
Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

Основным препятствием для поисков семьи, пропавшей под Красноярском, стал выпавший снег. Об этом сообщил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Снег мешает найти вещи и следы пропавшей под Красноярском семьи», — рассказал Сергеев ТАСС. К поисковой операции уже присоединилось более тысячи человек.

Ранее было определено предположительное местонахождение семьи, исчезнувшей во время туристического похода. Сигнал мобильного телефона, принадлежащего мужчине, был зафиксирован в семи километрах от населенного пункта Кутурчин Партизанского района. В настоящее время поисковые мероприятия сконцентрированы в указанной зоне.

Семья, состоящая из супругов и их пятилетней дочери, 28 сентября отправилась в поход из окрестностей поселка Кутурчин в направлении Кутурчинского белогорья. В течение двух дней они не выходили на связь, что послужило причиной для обращения сына женщины в правоохранительные органы 30 сентября. В настоящее время на месте проведения поисковых операций активно работают представители СК.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основным препятствием для поисков семьи, пропавшей под Красноярском, стал выпавший снег. Об этом сообщил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. «Снег мешает найти вещи и следы пропавшей под Красноярском семьи», — рассказал Сергеев ТАСС. К поисковой операции уже присоединилось более тысячи человек. Ранее было определено предположительное местонахождение семьи, исчезнувшей во время туристического похода. Сигнал мобильного телефона, принадлежащего мужчине, был зафиксирован в семи километрах от населенного пункта Кутурчин Партизанского района. В настоящее время поисковые мероприятия сконцентрированы в указанной зоне. Семья, состоящая из супругов и их пятилетней дочери, 28 сентября отправилась в поход из окрестностей поселка Кутурчин в направлении Кутурчинского белогорья. В течение двух дней они не выходили на связь, что послужило причиной для обращения сына женщины в правоохранительные органы 30 сентября. В настоящее время на месте проведения поисковых операций активно работают представители СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...