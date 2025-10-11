NYT: Мелания Трамп имеет прямой контакт с Путиным

Между президентом России Владимиром Путиным и первой леди США Меланией Трамп открыта прямая линия связи для координации усилий по воссоединению семей, разделенных во время украинского конфликта. Об этом сообщает сама первая леди.
«У нас с президентом Путиным открыта линия связи насчет благополучия этих детей», — приводит слова Мелании Трамп газета The New York Times. Новость опубликована на сайте издания.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила Меланию Трамп за внимание к семьям и детям, пострадавшим от украинского конфликта, выразив надежду на продолжение гуманитарной миссии. Первая леди США также ранее получила ответ от Владимира Путина на свое письмо с просьбой защитить украинских детей, которое было передано через Дональда Трампа в августе на встрече на Аляске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.