В Сербии рассказали о перспективах газового контракта с Россией

Сербия продлит газовый контракт с Россией несмотря на санкции
Сербия планирует продлить контракт с Россией на поставку газа, несмотря на западные санкции
Сербия и Россия достигли договоренности о продлении действующего контракта на поставку газа еще на два месяца, до конца 2025 года. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Снабжение газом является для нас очень важной темой <...> Президент [Сербии Александар] Вучич еще в мае говорил об этом с президентом [РФ Владимиром] Путиным во время визита в Москву», — заявила Джедович-Ханданович. Одновременно Белград активно работает над заключением долгосрочного соглашения, которое обеспечит стабильные поставки голубого топлива в республику.

Переговорный процесс по новому долгосрочному газовому контракту между Сербией и Россией активизировался после неоднократных встреч и телефонных разговоров лидеров двух стран. Президент Сербии Александар Вучич лично обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву в мае текущего года, а также недавно в Китае. Эти контакты свидетельствуют о стратегическом значении энергетического сотрудничества для обеих сторон. Белград стремится обеспечить бесперебойные поставки газа, что является ключевым элементом энергетической безопасности страны.

