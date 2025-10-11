Одесса столкнулась с «энергетическим коллапсом» после серии взрывов: что происходит в городе

В Одессе начались перебои со светом и интернетом после серии взрывов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Часть Одессы и 44 населенных пункта остались без света
Часть Одессы и 44 населенных пункта остались без света Фото:

Одесса столкнулась с серьезными перебоями в энергоснабжении и работе интернета после серии ночных взрывов. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры региона, из-за этого критически важные объекты были переведены на альтернативные источники питания.

Помимо энергетических объектов, пострадали два жилых дома и здание гостиничного комплекса. Из-за атаки один человек получил ранения. Местные власти приступили к оценке ущерба и восстановлению поврежденных объектов. Подробнее о ситуации в Одессе и близлежащих районах — в материале URA.RU.

Одесса осталась без света после серии взрывов

В ночь на 11 октября в Одессе прогремела серия взрывов. После этого в городе и близлежащих районах были зафиксированы перебои с электричеством и скачки напряжения, сообщает издание «Зеркало недели». Кроме того, международная служба NetBlocks также предупредила жителей о сбоях в работе интернета, связанных с проблемами энергоснабжения. По данным telegram-канала «Страна.ua», часть города остается без света с ночи. 

В городе остались без электричества 44 населенных пункта

По данным украинской энергетической компании ДТЭК, 44 населенных пункта региона остались без электричества. Масштабные отключения света в Одессе и области произошли из-за аварии в сети. При этом спутники NASA зафиксировали сильное возгорание на территории подстанции ПС 110 кВ «Лузановка» в северной части города. Взрывы прозвучали в микрорайоне Пересыпь, в порту и на железнодорожной станции Застава-1, где расположена крупная подстанция. В городе не работают водоснабжение и котельные, зафиксировано падение интернета. В районе Лузановки наблюдаются сильные пожары. Также местные источники сообщили о мощном взрыве в Чугуеве Харьковской области.

Оборудование электроэнергии серьезно повредилось

Энергетическая инфраструктура Одессы получила серьезные повреждения из-за ночных взрывов. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в результате атаки пострадало оборудование объектов жизнеобеспечения, часть которых была переведена на резервные источники питания. Также сообщается о повреждении двух жилых домов и здания гостиничного комплекса, один человек ранен.

Военкор сообщает о пожаре в районе подстанции и железнодорожного узла

Ночью в Одессе произошло массовое отключение электроэнергии после серии взрывов критически важной украинской инфраструктуры. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его данным, город остался без света и водоснабжения, начался сильный пожар в районе подстанции и железнодорожного узла.

Как уточняет украинское ГСЧС, повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Для ликвидации возгораний было задействовано 20 единиц техники и 78 человек личного состава.

Повреждения привели к остановке поездов

Одесса полностью обесточена после взрывов и пожаров ключевой электроподстанции города. Об этом сообщает Военкор Котенок. Серьезные повреждения получила и железнодорожная инфраструктура, что привело к остановке движения поездов. Уточняется, что пожарные расчеты и аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако ликвидация возгорания осложняется значительными разрушениями.

В Одессе выведена из строя крупная электроподстанция

Крупная электроподстанция в районе железнодорожного узла «Застава-1» в Одессе была выведена из строя. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Поддубный. По его данным, объект обеспечивал энергоснабжением значительную часть инфраструктуры города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одесса столкнулась с серьезными перебоями в энергоснабжении и работе интернета после серии ночных взрывов. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры региона, из-за этого критически важные объекты были переведены на альтернативные источники питания. Помимо энергетических объектов, пострадали два жилых дома и здание гостиничного комплекса. Из-за атаки один человек получил ранения. Местные власти приступили к оценке ущерба и восстановлению поврежденных объектов. Подробнее о ситуации в Одессе и близлежащих районах — в материале URA.RU. Одесса осталась без света после серии взрывов В ночь на 11 октября в Одессе прогремела серия взрывов. После этого в городе и близлежащих районах были зафиксированы перебои с электричеством и скачки напряжения, сообщает издание «Зеркало недели». Кроме того, международная служба NetBlocks также предупредила жителей о сбоях в работе интернета, связанных с проблемами энергоснабжения. По данным telegram-канала «Страна.ua», часть города остается без света с ночи.  В городе остались без электричества 44 населенных пункта По данным украинской энергетической компании ДТЭК, 44 населенных пункта региона остались без электричества. Масштабные отключения света в Одессе и области произошли из-за аварии в сети. При этом спутники NASA зафиксировали сильное возгорание на территории подстанции ПС 110 кВ «Лузановка» в северной части города. Взрывы прозвучали в микрорайоне Пересыпь, в порту и на железнодорожной станции Застава-1, где расположена крупная подстанция. В городе не работают водоснабжение и котельные, зафиксировано падение интернета. В районе Лузановки наблюдаются сильные пожары. Также местные источники сообщили о мощном взрыве в Чугуеве Харьковской области. Оборудование электроэнергии серьезно повредилось Энергетическая инфраструктура Одессы получила серьезные повреждения из-за ночных взрывов. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в результате атаки пострадало оборудование объектов жизнеобеспечения, часть которых была переведена на резервные источники питания. Также сообщается о повреждении двух жилых домов и здания гостиничного комплекса, один человек ранен. Военкор сообщает о пожаре в районе подстанции и железнодорожного узла Ночью в Одессе произошло массовое отключение электроэнергии после серии взрывов критически важной украинской инфраструктуры. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его данным, город остался без света и водоснабжения, начался сильный пожар в районе подстанции и железнодорожного узла. Как уточняет украинское ГСЧС, повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Для ликвидации возгораний было задействовано 20 единиц техники и 78 человек личного состава. Повреждения привели к остановке поездов Одесса полностью обесточена после взрывов и пожаров ключевой электроподстанции города. Об этом сообщает Военкор Котенок. Серьезные повреждения получила и железнодорожная инфраструктура, что привело к остановке движения поездов. Уточняется, что пожарные расчеты и аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако ликвидация возгорания осложняется значительными разрушениями. В Одессе выведена из строя крупная электроподстанция Крупная электроподстанция в районе железнодорожного узла «Застава-1» в Одессе была выведена из строя. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Поддубный. По его данным, объект обеспечивал энергоснабжением значительную часть инфраструктуры города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...