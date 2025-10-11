Одесса столкнулась с «энергетическим коллапсом» после серии взрывов: что происходит в городе

Одесса столкнулась с серьезными перебоями в энергоснабжении и работе интернета после серии ночных взрывов. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры региона, из-за этого критически важные объекты были переведены на альтернативные источники питания.
Помимо энергетических объектов, пострадали два жилых дома и здание гостиничного комплекса. Из-за атаки один человек получил ранения. Местные власти приступили к оценке ущерба и восстановлению поврежденных объектов. Подробнее о ситуации в Одессе и близлежащих районах — в материале URA.RU.
Одесса осталась без света после серии взрывов
В ночь на 11 октября в Одессе прогремела серия взрывов. После этого в городе и близлежащих районах были зафиксированы перебои с электричеством и скачки напряжения, сообщает издание «Зеркало недели». Кроме того, международная служба NetBlocks также предупредила жителей о сбоях в работе интернета, связанных с проблемами энергоснабжения. По данным telegram-канала «Страна.ua», часть города остается без света с ночи.
В городе остались без электричества 44 населенных пункта
По данным украинской энергетической компании ДТЭК, 44 населенных пункта региона остались без электричества. Масштабные отключения света в Одессе и области произошли из-за аварии в сети. При этом спутники NASA зафиксировали сильное возгорание на территории подстанции ПС 110 кВ «Лузановка» в северной части города. Взрывы прозвучали в микрорайоне Пересыпь, в порту и на железнодорожной станции Застава-1, где расположена крупная подстанция. В городе не работают водоснабжение и котельные, зафиксировано падение интернета. В районе Лузановки наблюдаются сильные пожары. Также местные источники сообщили о мощном взрыве в Чугуеве Харьковской области.
Оборудование электроэнергии серьезно повредилось
Энергетическая инфраструктура Одессы получила серьезные повреждения из-за ночных взрывов. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в результате атаки пострадало оборудование объектов жизнеобеспечения, часть которых была переведена на резервные источники питания. Также сообщается о повреждении двух жилых домов и здания гостиничного комплекса, один человек ранен.
Военкор сообщает о пожаре в районе подстанции и железнодорожного узла
Ночью в Одессе произошло массовое отключение электроэнергии после серии взрывов критически важной украинской инфраструктуры. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его данным, город остался без света и водоснабжения, начался сильный пожар в районе подстанции и железнодорожного узла.
Как уточняет украинское ГСЧС, повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Для ликвидации возгораний было задействовано 20 единиц техники и 78 человек личного состава.
Повреждения привели к остановке поездов
Одесса полностью обесточена после взрывов и пожаров ключевой электроподстанции города. Об этом сообщает Военкор Котенок. Серьезные повреждения получила и железнодорожная инфраструктура, что привело к остановке движения поездов. Уточняется, что пожарные расчеты и аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако ликвидация возгорания осложняется значительными разрушениями.
В Одессе выведена из строя крупная электроподстанция
Крупная электроподстанция в районе железнодорожного узла «Застава-1» в Одессе была выведена из строя. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Поддубный. По его данным, объект обеспечивал энергоснабжением значительную часть инфраструктуры города.
