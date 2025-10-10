«Энергосистема на грани коллапса»: как Киев погрузился в темноту после массированного удара

Этой ночью по энергосистеме Украины был нанесен массированный удар. Военкоры отмечают, что после такой ночи энергосистема страны находится на грани коллапса. В результате ударов по десятку ключевых объектов, включая несколько крупных ГЭС и ТЭС, большая часть Киева осталась без электричества, а метро и водоснабжение работают с перебоями.
Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил сложную ситуацию, отметив, что все службы работают над восстановлением энергоснабжения. При этом сам Киев частично погрузился в темноту. Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале URA.RU.
Что произошло
В ночь на 10 октября на Украине была объявлена воздушная тревога, охватившая 14 регионов. В Киеве, в Днепропетровской области и Кривом Роге прогремели взрывы, в столице также возникли перебои с электроснабжением. По данным военных корреспондентов, энергосистема страны находится на грани коллапса. Продолжающиеся ракетные удары могут привести «к полному блэкауту на всей территории Украины».
"Ракетные обстрелы продолжаются, создавая реальную угрозу полномасштабного блэкаута по всей Украине. Энергосистема страны, подвергшаяся беспрецедентному удару, балансирует на грани коллапса", — пишет telegram-канал WarGonzo (принадлежит военкору Семену Пегову).
Пострадавшие объекты
Удары были нанесены по 14 ключевых энергетических объектов Украины. По данным военкора Александра Коца, повреждения получили Запорожская, Кременчугская и Среднеднепровская ГЭС, при этом по последней дополнительно применялись ракеты «Кинжал» и «Герань». Пострадали также Приднепровская ТЭС, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Криворожская ТЭС, а также Каневская ГЭС в Черкасской области. По его словам, на данный момент обесточен левый берег столицы и частично правый.
Последствия удара
По словам военкора Евгения Поддубного, в результате удара большая часть Киева осталась без электроэнергии. Перебои также зафиксированы в Днепропетровске и Кривом роге. Столичное метро перешло на работу в ограниченном режиме с увеличенными интервалами движения, водоснабжение в городе осуществляется с перебоями.
Реакция властей
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил проблемы с энергоснабжением и сообщил, что энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии. Все аварийные и необходимые службы вовлечены в ликвидацию последствий. Ситуация, по его словам, сложная.
