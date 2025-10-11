Оборудование энергетической инфраструктуры в Одессе получило повреждения

Энергетическая инфраструктура Одессы получила повреждения в результате ночных взрывов. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер, сообщив о повреждении оборудования и переходе критической инфраструктуры на генераторы.
«Есть повреждения энергетического оборудования», — написал Кипер в своем telegram-канале. По его словам, в результате атаки также пострадали два жилых дома и здание гостиничного комплекса, один человек получил ранения.
Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об отключении электричества в части Одессы и пригорода, объяснив это аварией в сети. В настоящее время ведутся восстановительные работы.
Инцидент произошел на фоне регулярных сообщений о повреждениях энергетической инфраструктуры Украины. Критически важные объекты города временно переведены на автономное энергоснабжение.
В результате атаки в Одессе 10 октября в городе зафиксированы перебои с электроснабжением. По данным издания «Зеркало недели», значительная часть города осталась без света после инцидента, произошедшего накануне вечером.
