10 октября 2025

Мужчина вылетел на встречку и погиб на трассе под Екатеринбургом. Фото

На Сибирском тракте в результате ДТП погиб мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
В аварии также пострадали два человека
В аварии также пострадали два человека Фото:

На Сибирском тракте водитель иномарки Kia пошел на обгон в месте, где это запрещено. В результате этого он влетел в Opel, а после отлетел в Peugeot. Водитель погиб на месте, рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажиры автомобиля Kia — двое мужчин 42 и 43 лет с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения Екатеринбурга», — сообщили в ведомстве.

Водители Opel и Peugeot в момент аварии были трезвы. В Госавтоинспекции просят водителей быть бдительными и следовать правилам ПДД.

