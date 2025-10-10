На Сибирском тракте водитель иномарки Kia пошел на обгон в месте, где это запрещено. В результате этого он влетел в Opel, а после отлетел в Peugeot. Водитель погиб на месте, рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажиры автомобиля Kia — двое мужчин 42 и 43 лет с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения Екатеринбурга», — сообщили в ведомстве.
Водители Opel и Peugeot в момент аварии были трезвы. В Госавтоинспекции просят водителей быть бдительными и следовать правилам ПДД.
