Россиянам напомнили о новых правилах въезда в Шенгенскую зону

С 12 октября россияне должны сдавать биометрию на границе с Шенгеном
С 12 октября россияне обязаны сдавать биометрию при въезде в Шенген
С 12 октября 2025 года все граждане России при въезде в страны Шенгенской зоны должны будут в обязательном порядке сдавать биометрические данные. Новые правила предусматривают снятие отпечатков пальцев и фотографирование на границе.

В МИД РФ подтвердили, что новые требования распространяются на всех граждан третьих стран, включая россиян, прибывающих в Шенгенскую зону с краткосрочными целями. «Рекомендуем планировать свои поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения необходимых процедур», — предупредили в дипведомстве.

При выезде из Шенгенской зоны будет проводиться верификация биометрической информации. Отказ предоставить данные повлечет отказ во въезде, предупреждает Ассоциация туроператоров России.

Новая система EES вводится для снижения нелегальной миграции и борьбы с пересечением границ по поддельным документам. При последующих визитах в течение трех лет будет проводиться только сканирование лица.

Ранее аналогичные изменения уже были внедрены в консульствах Кипра и Испании в России, где прием документов временно приостанавливался для перехода на новые биометрические процедуры в рамках подготовки к интеграции в Шенгенскую зону. Сокращение выдачи шенгенских виз россиянам началось еще в 2022 году после отмены соглашения о визах, а к концу 2025 года Еврокомиссия планирует представить новую визовую стратегию для граждан РФ.

