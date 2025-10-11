Россиянам напомнили о новых правилах въезда в Шенгенскую зону

С 12 октября 2025 года все граждане России при въезде в страны Шенгенской зоны должны будут в обязательном порядке сдавать биометрические данные. Новые правила предусматривают снятие отпечатков пальцев и фотографирование на границе.
В МИД РФ подтвердили, что новые требования распространяются на всех граждан третьих стран, включая россиян, прибывающих в Шенгенскую зону с краткосрочными целями. «Рекомендуем планировать свои поездки с учетом этих изменений и приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения необходимых процедур», — предупредили в дипведомстве.
При выезде из Шенгенской зоны будет проводиться верификация биометрической информации. Отказ предоставить данные повлечет отказ во въезде, предупреждает Ассоциация туроператоров России.
Новая система EES вводится для снижения нелегальной миграции и борьбы с пересечением границ по поддельным документам. При последующих визитах в течение трех лет будет проводиться только сканирование лица.
Ранее аналогичные изменения уже были внедрены в консульствах Кипра и Испании в России, где прием документов временно приостанавливался для перехода на новые биометрические процедуры в рамках подготовки к интеграции в Шенгенскую зону. Сокращение выдачи шенгенских виз россиянам началось еще в 2022 году после отмены соглашения о визах, а к концу 2025 года Еврокомиссия планирует представить новую визовую стратегию для граждан РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.