Самолеты НАТО 12 часов наблюдали за территорией России

Самолеты НАТО 12 часов находились у российских границ
Два самолета-разведчика ВВС Великобритании выполнили облет возле границ России. Воздушное патрулирование длилось 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба королевской авиации. В британском ведомстве отметили, что данный маневр направлен на укрепление безопасности альянса.
«Самолеты Королевских ВВС совершили 12-часовой полет у российской границы», — говорится в пресс-релизе. Он размещен на сайте министерства обороны Великобритании.
