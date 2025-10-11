Самолеты НАТО 12 часов наблюдали за территорией России

Самолеты НАТО 12 часов находились у российских границ
Самолеты НАТО 12 часов находились у российских границ

Два самолета-разведчика ВВС Великобритании выполнили облет возле границ России. Воздушное патрулирование длилось 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба королевской авиации. В британском ведомстве отметили, что данный маневр направлен на укрепление безопасности альянса. 

«Самолеты Королевских ВВС совершили 12-часовой полет у российской границы», — говорится в пресс-релизе. Он размещен на сайте министерства обороны Великобритании.

