10 октября 2025

Новичок за рулем «пятнашки» устроил гонки на челябинской трассе и погиб

Машина вылетела на обочину и перевернулась
Машина вылетела на обочину и перевернулась Фото:

Два человека погибли и один получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Межозерный — Верхнеуральск в Челябинской области. Права водитель получил меньше месяца назад. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Водитель 2007 года рождения (водительское удостоверение получил 18.09.2025), управляя автомобилем „ВАЗ-2115“, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего произошел съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир 14 лет скончались на месте происшествия», — уточнили в Госавтоинспекции.

В момент аварии в автомобиле находились при человека. 14-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье, не был пристегнут ремнем безопасности. По информации инспекторов, именно это могло стать одной из причин тяжелых последствий. Еще одна пассажирка, 17-летняя девушка, была пристегнута и получила травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции и Госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

