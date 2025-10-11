Главу Крымского района задержали по подозрению в махинациях на два миллиарда рублей

Главу Крымского района задержали по подозрению в махинациях на два миллиарда
Сергея Леся подозревают в незаконном присвоении земельных участков
Сергея Леся подозревают в незаконном присвоении земельных участков Фото:

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь задержан утром 11 октября по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным СМИ, его подозревают в присвоении более сотни земельных участков на общую сумму два миллиарда рублей, которые были оформлены на него и его близких.

«Главу Крымского района Сергея Леся задержали, его подозревают в присвоении себе и своим близким больше сотни земельных участков на сумму в два миллиарда рублей», — пишет telegram-канал «Kub Mash». Ему инкриминируют организацию преступной схемы (ст. 33 ч. 3 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 285 ч.3 УК РФ).

В конце сентября 2025 года у Сергея Леся проходили обыски в рамках расследования дела о приобретении земельных участков на неподтвержденные доходы. Прокуратура подала иск о взыскании этих участков в государственную собственность, а ответчиками по делу выступают Лесь и его родственники. Предварительное судебное заседание назначено на 16 октября. 

