От заботы о людях — к заботе о себе: главу района Кубани подозревают в коррупции

У главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся прошли обыски. Они связаны с иском, который прокуратура подала против мужчины 26 сентября. Его подозревают в приобретении земельных участков на неподтвержденные доходы. Кто такой Лесь и в каких коррупционных преступлениях его подозревают — в материале URA.RU.
От водителя до руководителя предприятий
Сергей Лесь родился 22 мая 1969 года в городе Крымск. После окончания школы поступил в Московский государственный университет технологий и управления, где получил высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии». Свою трудовую деятельность начал в 1990 году, устроившись рабочим первого разряда и водителем третьего класса в Крымскую передвижную механизированную колонну. В последующие годы он занимал различные должности на предприятиях города, таких как «Крымскстрой», «Август», «Крона», «Строительный дом», «Рембытмашприбор» и ТОО ПКФ «ЛЛК».
В 2005 году Сергей Лесь был избран депутатом Совета Крымского городского поселения Крымского района первого созыва, где возглавил комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и энергетики. Параллельно с депутатской деятельностью с 2005 по 2012 год он руководил муниципальным унитарным предприятием «Крымск капстрой». В 2009 году Лесь занял пост заместителя председателя Совета Крымского городского поселения.
Единогласно был признан главой района
В 2014 году Сергей Лесь был назначен первым заместителем главы Крымского района Кубани, а уже 9 июня 2017 года по итогам голосования Совета муниципального образования Крымский район был избран его главой. Кандидатуру Леся поддержали единогласно, на тот момент к нему у людей был высокий уровень доверия.
В конкурсе на должность главы района также участвовали председатель общественной организации «Местная национально-культурная автономия греков» Александр Масияди и начальник ремонтно-механического участка ОАО «Крымскагропроэнерго» Григорий Васильев. Несмотря на плотную конкуренцию, Лесь был поддержан горожанами.
Лесь хотел укрепить бюджет и повысить качество жизни
В числе приоритетных задач, поставленных перед муниципалитетом, Сергей Лесь выделил укрепление экономики, увеличение доходов местного бюджета и развитие социальной сферы. Он выразил уверенность в том, что выполнение этих целей позволит обеспечить устойчивое развитие района и повысить качество жизни его жителей.
За свою деятельность Сергей Лесь был неоднократно отмечен государственными и региональными наградами. Среди них — медаль «Атаман Антон Головатый» (2017), медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени (2018), знак отличия «За значительные заслуги перед Крымским районом» (2019), а также Почетная грамота Законодательного Собрания Краснодарского края (2019).
Интерес со стороны прокуратуры и обыски
В конце сентября 2025 года у Сергея Леся начались обыски. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах региона. Причем до этого сообщалось о начале проверки в отношении руководителя муниципалитета и последующем его задержании.
Затем стало известно, что прокуратура подала иск к Лесю и нескольким его родственникам о взыскании земельных участков, приобретенных на неподтвержденные доходы. Информация об этом размещена в картотеке Геленджикского городского суда. Помимо прокуратуры, истцами по делу выступают Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП России. МТУ Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея задействовано в деле одновременно как истец и третье лицо.
В правоохранительных органах подтвердили связь иска с антикоррупционными нарушениями. По данным источника, речь идет о попытке взыскания в государственную собственность участков земли, которые, согласно материалам дела, были приобретены без подтвержденных легальных доходов, что противоречит действующим антикоррупционным требованиям.
Ответчиками по иску проходят сам Сергей Лесь, а также Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян. Как указано в материалах суда, предварительное заседание назначено на 16 октября в 16:00.
