Сырский урезал состав ВСУ

Ликвидированы оперативно-стратегические (ОСУВ) и оперативно-тактических (ОТУ) группировки войск в составе ВСУ. Об этом объявил главком ВСУ Александр Сырский.
«Завершили свою деятельность ОСУВ и ОТУ», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он сообщает, что их функции передаются группировкам сил, сформированным на основе оперативных командований. Также отмечается, что Командование объединенных сил ВСУ получает свой участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.
На фоне этих изменений депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляет, что Сырский ведет интриги против действующего командующего Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого. По ее словам, главком пытается устранить его как потенциального конкурента. Ранее издание «Украинская правда» информировала о расформировании оперативно-стратегической группировки «Днепр», которая отвечала за значительный участок фронта.
Драпатый 1 июня заявил о решении уйти в отставку с должности командующего Сухопутными войсками Украины после удара по учебному подразделению ВСУ в Сумах. Позже Зеленский принял отставку, а затем назначил генерала на должность командующего Объединенными силами ВСУ.
