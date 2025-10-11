Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили вопросы усиления украинской противовоздушной обороны. ОБ этом рассказал сам украинский лидер,
«Обсудили возможности усилить нашу ПВО», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Глава Украины охарактеризовал беседу как «продуктивную». Он также упоминул о подготовке соответствующих договоренностей между странами.
Информацию о состоявшемся разговоре подтверждает глава офиса Зеленского Андрей Ермак, сообщая о контакте между лидерами 11 октября. Данное заявление Зеленского происходит в контексте активных попыток киевского режима получить дополнительные системы ПВО от западных стран.
