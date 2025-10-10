Следователи начали проверку после смерти мужчины на жд-станции в Екатеринбурге

Следователи начали проверку после того, как поезд насмерть сбил 74-летнего мужчину на железнодорожной станции «ВИЗ» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
«По предварительным данным, днем 11.10.2025 года на железнодорожной станции „ВИЗ“ Свердловской железной дороги поездом смертельно травмирован местный житель, 1951 г. р», — уточнили в ведомстве. Проверка проводится в рамках статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Следователи СК на транспорте работают на месте трагедии, которая произошла днем 11 октября. Предположительно, мужчина мог переходить железнодорожные пути в неправильном месте.
