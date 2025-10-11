Возвращение бабушек и судьбоносное решение жюри: что произошло в 6 выпуске «ВИА Суперстар!»

11 октября на НТВ вышел шестой выпуск музыкального шоу «ВИА Суперстар!». В этот раз главная тема — песни композитора Игоря Матвиенко. Он тоже оценивал выступления участников и ставил баллы наравне с судьям. Не обошлось без сюрпризов — на сцену вышла одна из выбывших ранее групп. Ну, а в финале выпуска жюри удивили своим решением. Подробнее о шестом выпуске шоу — в материале URA.RU.
Возвращение «Бурановских бабушек»
Шестой выпуск проекта стартовал с неожиданной новости. Ведущие Вадим Такменев и Наташа Королева объявили, что после ухода в 5-м выпуске «Бурановских бабушек» поклонники просто завалили шоу письмами с просьбой вернуть эту группу хотя бы на время. В итоге было решено позвать артисток в проект в качестве приглашенных звезд. Они исполнили песню группы «Любэ» «Ты неси меня река». «Все равно кроме „Бурановских бабушек“ эту песню Матвиенко никто бы так не исполнил», — заявила Наташа Королева.
«Аракс» — «Дуня-Дуняша»
После своего выступления Анатолий Алешин признался, чтобы именно он был первым исполнителем этой песни в 1989 году. Он спел ее в кинофильме «Наш человек в Сан-Ремо». Позже эту песню исполнили Женя Белоусов, «Иванушки International» и Дмитрий Маликов.
Этому очень удивился член жюри Сергей Соседов, назвав информацию настоящим открытием. «Убил наповал. Так может только высококлассный артист. Сколько здесь было щегольства. Это блеск, это высший пилотаж», — заявил Соседов. Он поставил артисту два балла. Ирина Понаровская тоже высоко оценила выступление.
А вот Лера Кудрявцева заявила, что ей совсем не понравилось исполнение этой песни. «Очень хорошо, что у нас разные мнения. Я льстить не хочу. Мне не понравилось. Такое впечатление, как будто песня не ваша», — заявила Лера. Стас Пьеха отметил, что услышал в песне мотивы рока и ждал более масштабного выступления. Однако он поставил два балла.
Игорь Матвиенко заявил, что в этой интерпретации песни взят слишком быстрый темп. «Немножко пропала лирика этой прекрасной Дуняши», — заявил композитор и поставил один балл.
«Блестящие» — «Колечко»
После выступления группы первым высказался Стас Пьеха, отметив красоту серебристых костюмов девушек и гармоничное выступление в целом. Он поставил «Блестящим» два балла. Понаровская похвалила певиц за схематичность выступления, внешнюю красоту и эстетичность номера. Два балла. «В этом проекте вы для меня открылись, как новая группа „Блестящие“. Очень стильно», — заявила Кудрявцева и тоже поставила высший балл.
Сергей Соседов отметил, что девушек из этой группы каждое выступление хвалят только за внешность. «Безусловно, все было выстроено здорово и драматургия была в песне. Но все очень отработано. Я бы добавил больше юмора и игры», — сказал он и поставил один балл. Игорь Матвиенко заявил, что ему понравился трактовка песни в женском исполнении. «Остроумно и интонационно девушки не плохо поют», — заявил композитор. От него — два балла.
«Револьверс» — «Снегири»
Выступление Алексея Елистратова привело в восторг Сергея Соседова. Он назвал эту работу блестящей. «Очень тонко, много красок, много интонаций. Бесподобно, я готов был полететь за тобой», — заявил критик. Он поставил два балла.
Стас Пьеха отметил, что ему не хватило легкости и пронзительности в исполнении этой песни и поставил один балл. Лера Кудрявцева высказала противоположное мнение. Она заявила, что не могла оторваться от номера. От нее — два балла. «Леша в этом сезоне нам показал то, что нам не хватает в жизни: нежности, глубины чувств. Это было невероятно красиво и гармонично», — заявила Ирина Понаровская. От нее — два балла.
Игорь Матвиенко заявил, что его удивила музыкальность Алексея. «Я не знал, что он так круто поет. Видимо, я его пропустил в свое время. За мелодичность — два балла», — заявил композитор.
«Восток» — «Про любовь»
После выступления дуэта «Восток», исполнившего песню из репертуара группы «Фабрика», Ирина Понаровская заявила, что не видит развития вокалистов в этом шоу. Она поставила один балл, посоветовав разнообразить их следующие номера.
Стас Пьеха поддержал группу, отметив, что еще не успел насытиться их присутствием на шоу. «Очень хорошо все звучало, поэтому нет слов, чтобы сказать что-то плохое об этом выступлении», — заявил он и поставил два балла. Лера Кудрявцева заявила, что отчасти согласна с предыдущими членами жюри. Она отметила, что дуэт ее не удивил, поэтому получил один балл. Сергей Соседов поставил два балла, похвалив дуэт. Критик заявил, что увидел в этом номере новаторские решения.
Игорь Матвиенко поставил «Востоку» один балл. Он похвалил за точную интонацию солистку, но в целом номер его не впечатлил.
«Лесоповал» — «Кукла Маша»
Сергей Соседов похвалил постановщиков номера за эффектность, при этом отметив, что песня простая и петь ее не сложно. «Там петь нечего, а как это преподнести сценически — вот задача. Это номер постановочный, актерский. Браво за такое решение», — заявил критик, поставив за выступление два балла.
Лера Кудрявцева отметила хореографические данные участников, поставив им два балла. «Я в восторге от этого эксперимента», — заявила она. Ирина Понаровская заявила, что прекрасно гармонировала брутальность музыкантов и нежность песни. От нее — два балла. Стас Пьеха поддержал своих коллег и тоже отправил два балла за выступление группы. Игорь Матвиенко поставил два балла, отметив прекрасный вокал одного из солистов.
«Поющие гитары» — «Тучи»
Выступление этой группы все члены жюри комментировали очень эмоционально. Им всем понравилось исполнение. Ирина Понаровская крикнула выступающим: «Браво!». Стас Пьеха тоже был в восторге от коллектива, заявив, что до их уровня профессионализма еще многим нужно дорасти. Соседов услышал идеальный хор, а Кудрявцева похвалила за настроение, которое создала группа во время выступления. Игорь Матвиенко поддержал членов жюри. Это прочтение песни оказалось ему по душе. Все поставили по два балла.
«Динамит» с песней «Девчонка»
Выступление группы «Динамит» жюри оценили высоко. Они все поставили по два балла. Лера Кудрявцева забраковала блестящие костюмы выступающих, однако похвалила за аранжировку. Стас Пьеха окунулся в ностальгию, а Сергей Соседов был в восторге от хореографии. Только Игорь Матвиенко поставил один балл. Он отметил, что Илья Зудин слишком старательно подражал вокалу Жени Белоусова, что не украсило песню.
Кто выбыл из шоу «ВИА Суперстар»
По итогам всех выпуском наименьшее количество голосов набрали «Револьверс» и «Восток». Судьи единогласно спасли Алексей Елистратова. В итоге в этом выпуске никто не покинул шоу.
Правила шоу «ВИА Суперстар»
В каждом выпуске коллективы по очереди исполняют песни, а строгое жюри выставляет оценки. У судей есть три варианта оценки:
- «Огонь» — это высший балл (2 очка).
- «Фейерверк» — средний результат (1 очко).
- «Пшик» — провал (0 баллов).
Баллы, набранные участниками за несколько выпусков, суммируются в таблице. В случае, если группа занимает последнее место два выпуска подряд, она покидает проект. Однако у судей имеется возможность воспользоваться правом «спасти» коллектив, оказавшийся под угрозой выбывания. Если члены жюри не приходят к единому мнению, окончательное решение принимает аудитория в студии.
Судьи проекта
- Лера Кудрявцева — телеведущая, постоянный член жюри.
- Сергей Соседов — музыкальный критик, который славится своей прямотой и иногда жесткими комментариями.
- Стас Пьеха — певец, который смотрит в первую очередь на профессионализм и качество исполнения.
- Ирина Понаровская — легенда советской эстрады, которая в этом сезоне впервые села в судейское кресло.
