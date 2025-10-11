Белгород подвергся ракетной атаке ВСУ, возможно отключение электричества

Белгород и Белгородская область подверглись ударам украинских ракет, возможны веерные отключения электричества. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты вражеские ракеты», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что из-за прошедшего обстрела возможны веерные отключения электричества на короткий срок. По словам главы региона, на данный момент сведений о пострадавших не поступало.
Губернатор уточнил, что в городе произошел пожар из-за падения осколков, сейчас огонь тушат пожарные расчеты. В одном из коммерческих объектов города выбиты окна, повреждены кровля и фасад. Две машины получили повреждения осколками.
В селе Таврово Белгородского района кузов автомобиля оказался изрешечен фрагментами ракет, а в поселке Дубовое в частном доме пробита кровля. Все экстренные службы продолжают работать на месте происшествий, уточняется масштаб ущерба. Информация о последствиях атаки обновляется по мере поступления данных.
