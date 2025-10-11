В Березовском (Свердловская область) посетители кафе «Хинкали и хачапури» устроили стрельбу в ночь с 10 на 11 октября. По словам местных жителей, есть пострадавшие.
«Местные жалуются, что каждую неделю возле заведения на Строителей — ор, драки и шум до утра. В этот раз пьяные посетители начали выяснять отношения: выбежали на дорогу, мешали машинам и достали стволы», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Сообщается, что на место потасовки приезжала полиция и скорая помощь.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. Ответ ожидается.
Инциденты с участием агрессивных посетителей увеселительных заведений в Свердловской области происходят не впервые. В июне 2025 года возле екатеринбургского ТЦ «Антей» после ссоры в ночном клубе двое мужчин избили ветерана СВО, в результате чего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Видео: telegram-канал Ural Mash
