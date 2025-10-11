11 октября 2025

Квартиру разыграют среди проголосовавших за крепость Дербента на банкноте 500 рублей

Крепость Дербента борется за возможность попасть на купюру 500 рублей
Среди участников голосования за крепость Дербента на купюре номиналом 500 рублей разыграют квартиру на берегу Каспийского моря. Об этом сообщили в Министерстве туризма Республики Дагестан.

«12 победителей будут выбраны случайным образом среди всех, кто выполнит условия! Голосование завершится 14 октября в 12:00, а 15 октября будут подведены итоги», — уточнили в telegram-канале министерства.

Среди призов также разыгрываются автомобиль Changan X5 Plus и iPhone 17. На момент публикации за крепость проголосовало больше 100 тысяч человек — она на третьем месте. По числу голосов Дербентскую крепость опережают гора Эльбрус и Грозный-Сити.

