Прокуратура города Коркино (Челябинская область) взяла под особый контроль капитальный ремонт городского водовода, сроки которого затягиваются из-за скального грунта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», и от их своевременного завершения зависит бесперебойное водоснабжение жителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по региону.
«Зампрокурора Коркино Евгения Басырова посетила строительную площадку, чтобы оценить, как продвигается ремонт. Вместе с представителями подрядчика и заказчика она осмотрела объект и обсудила график работ. В ходе проверки выяснилось, что подрядчик столкнулся со сложностями. В районе станции Смолино ему пришлось вести буровые работы в скальном грунте, что серьезно замедлило процесс», — отмечают в региональной прокуратуре.
Несмотря на трудности, часть нового водовода уже работает и подает воду в город. Прокуратура потребовала от строителей строго соблюдать установленные сроки и не нарушать закон. Подрядчику было объявлено официальное предостережение. Вопрос сдачи объекта в эксплуатацию остается на личном контроле прокурора города.
