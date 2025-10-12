В Дагестане горит крыша административного здания

В селе Карата горит крыша административного двухэтажного здания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В селе Дагестана спасатели тушат возгорание кровли двухэтажного здания
В селе Дагестана спасатели тушат возгорание кровли двухэтажного здания Фото:

Пожарные МЧС России ликвидируют крупное возгорание на крыше административного здания в селе Карата Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Пожарные тушат возгорание на кровле административного двухэтажного здания в Дагестане на площади в одну тысячу квадратных метров», — пишет пресс-служба. Сообщение опубликована в telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 22 человека и 6 единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожарные МЧС России ликвидируют крупное возгорание на крыше административного здания в селе Карата Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ. «Пожарные тушат возгорание на кровле административного двухэтажного здания в Дагестане на площади в одну тысячу квадратных метров», — пишет пресс-служба. Сообщение опубликована в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 22 человека и 6 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...