Появилось фото мощного пожара в административном здании в Дагестане

Спасатели локализовали пожар в Дагестане площадью 1800 квадратных метров
Площадь пожара в Дагестане увеличилась до 1800 квадратных метров
Площадь пожара в Дагестане увеличилась до 1800 квадратных метров

Сотрудники экстренных служб локализовали пожара в Дагестане, площадь которого достигла 1800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Площадь пожара в Дагестане увеличилась до 1800 квадратов. Пожар локализован», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что о возгорании на крыше административного двухэтажного здания в селе Карата, где огонь охватил тысячу квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 22 человека и 6 единиц техники. О пострадавших не информировали.

Пожарные локализовали возгорание в Дагестане
Пожарные локализовали возгорание в Дагестане


