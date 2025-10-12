Появилось фото мощного пожара в административном здании в Дагестане

Сотрудники экстренных служб локализовали пожара в Дагестане, площадь которого достигла 1800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Площадь пожара в Дагестане увеличилась до 1800 квадратов. Пожар локализован», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что о возгорании на крыше административного двухэтажного здания в селе Карата, где огонь охватил тысячу квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 22 человека и 6 единиц техники. О пострадавших не информировали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.