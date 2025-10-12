FT: США разрабатывают меры против Китая из-за редкоземельных металлов

США разрабатывают меры в ответ на решение Китая ограничить экспорт редкоземельных металлов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений в американской администрации.
«США готовят ряд возможных ответных действий, включая санкции против китайских компаний, новые экспортные ограничения и внесение китайских групп в торговый черный список», — сказано в материале. Он опубликован на сайте FT.
Министерство коммерции Китая в четверг, 9 октября, сообщило о введении с 8 ноября экспортных ограничений на определенные категории продукции. Под действие новых мер подпадают товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми аккумуляторами, анодными материалами на основе искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, а также сырьем и материалами с повышенной прочностью.
В пятницу глава Белого дома Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 100% на китайские товары, начиная с 1 ноября или ранее. По его словам, такие меры обусловлены, как он выразился, «агрессивной позицией» Китайской Народной Республики в сфере торговых отношений, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.