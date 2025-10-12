Украина атаковала российские территории почти 70 беспилотниками

Дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали 72 беспилотника над российскими регионами. Об этом заявило Минобороны России. В военном ведомстве также проинформировали о девяти уничтоженных американских ракетах HIMARS и управляемой ракеты «Нептун».

«Средства ПВО сбили 72 беспилотника над регионами России», — говорится в сводке Минобороны. Она размещена в telegram-канале ведомства.

