Украина атаковала российские территории почти 70 беспилотниками

Дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали 72 беспилотника над российскими регионами. Об этом заявило Минобороны России. В военном ведомстве также проинформировали о девяти уничтоженных американских ракетах HIMARS и управляемой ракеты «Нептун».
«Средства ПВО сбили 72 беспилотника над регионами России», — говорится в сводке Минобороны. Она размещена в telegram-канале ведомства.
