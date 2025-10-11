11 октября 2025

Предложение на рынке вторичного жилья в Челябинске сократилось почти вдвое

Наибольшую долю выставленных на продажу квартир составляют однушки
Наибольшую долю выставленных на продажу квартир составляют однушки Фото:

В Челябинске в августе количество выставленных на продажу квартир сократилось на 40,8%. Такие данные привело агентство недвижимости «Этажи». 

«Относительно прошлого месяца предложение уменьшилось на 31 квартиру или на 4,73%. В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 430 квартир (-40,80%)», — говорится в аналитической записке агентства. 

В августе 2025 года на вторичном рынке жилой недвижимости Челябинска было выставлено 624 объекта, не считая квартир за чертой города, а также общежитий, пансионатов, коммунальных квартир и малоэтажного строительства. По данным компании, наибольшую долю среди предлагаемых объектов заняли однокомнатные квартиры — 43,3% (270 квартир). Далее следуют двухкомнатные — 40,7% (254 объекта) и трехкомнатные — 14,1% (88 квартир). 

Средняя удельная цена предложения в августе 2025 года составила 99 513 рублей за квадратный метр, что всего на семь рублей (0,01%) выше показателя июля. При этом за год стоимость квадратного метра выросла на 1 675 рублей, или на 1,71%.

Ранее сообщалось, что на фоне снижения предложения на вторичном рынке в Челябинске наблюдается рост спроса на новостройки: за год количество новых квартир, выставленных на продажу, увеличилось на 40%, а спрос в сентябре вырос на 7%. При этом за тот же период цены на квартиры в новостройках снизились на 26%, что могло повлиять на перераспределение интереса покупателей между первичным и вторичным рынками жилья.

