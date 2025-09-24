В Челябинске вырос выбор квартир в новостройках

В Челябинске в сентябре по сравнению с августом 2025 года спрос на жилье в новостройках вырос на 7%. При этом за год количество выставленных на продажу новых квартир выросло на 40%, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске за год количество новых квартир, выставленных на продажу, выросло на 40%. При этом „однушек“ стало больше на 53%, студий и „двушек“ — на 38% в каждом сегменте, „трешек“ — на 21%», — сообщается на сайте.
В целом по России за год продажи нового жилья выросли на 33%. В августе 2025 года на первичном рынке жилья в России было зарегистрировано 45,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Рост сделок зафиксирован в большинстве городов России.
В Челябинске с 19 августа по 2 сентября цены на квартиры в новостройках снизились на 26% — до 165 700 рублей за квадратный метр. Минимальная стоимость нового жилья в городе начинается от 2 350 000 рублей за объект, максимальная — 14 600 000 рублей за объект
