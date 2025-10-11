В Челябинске назвали самые безответственные управляйки в части отопления

В Челябинске в период отопительного сезона наибольшее количество аварий на теплосетях зафиксировано в многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО «ДЕЗ Калининского района» и ООО «Мой дом Урал». При этом указанные компании превышают установленные сроки устранения последствий аварий. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
«Наибольшее число аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения выявлено в многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО „ДЕЗ Калининского района“ и ООО „Мой дом Урал“, которыми нарушаются нормативные сроки восстановительных работ», — указали в надзорном ведомстве. Такие выводы сделаны по результатам анализа деятельности жилищно-эксплуатационных организаций в отопительный период.
Данные были озвучены на рабочем совещании по вопросу подготовки к отопительному периоду, которое провел прокурор Челябинска Игорь Рязанов. В мероприятии приняли участие заместитель главы города Александр Астахов и сотрудники правоохранительных органов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинска, встреча прошла 12 октября и была посвящена анализу готовности жилищно-эксплуатационных организаций к началу отопительного сезона.
Руководителям компаний ООО «ДЕЗ Калининского района» и ООО «Мой дом Урал» прокурор направил предостережения о недопустимости нарушений закона в сфере ЖКХ. Им также напомнили о возможной ответственности, включая уголовную, в случае невыполнения требований законодательства в ходе отопительного сезона.
Кроме того, сотрудники прокуратуры провели выездные проверки состояния сетей теплоснабжения и хода ремонтных работ, а также встретились с жителями домов, в которых ранее возникали проблемы с отоплением. Контроль над обеспечением жителей Челябинска теплом остается одной из главных задач городской прокуратуры в осенне-зимний период.
Проблемы с подготовкой к отопительному сезону регулярно выявляются в Челябинской области. Ранее прокуратура Аргаяшского района установила, что местные власти не обеспечили своевременный ремонт теплосетей в поселке Увильды, а также допустили накопление долгов теплоснабжающих организаций. По факту срыва сроков работ было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
