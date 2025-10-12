В Совфеде отметили главный провал Запада по отношению к России

Пушков: Западу не удалось изолировать Россию в бизнесе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Попытки Запада по изоляции России провалились, заявил Пушков
Попытки Запада по изоляции России провалились, заявил Пушков Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Западу не удалось достичь поставленной цели по бизнес-изоляции России. Об этом рассказал сенатор РФ Алексей Пушков.

«Бизнес-изоляция России Западу все же не удалась», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что 1400 немецких компаний продолжают работать в стране, несмотря на внешнеполитическое давление.

Пушков также отметил негативные последствия ухода с российского рынка для отдельных международных корпораций, сославшись на пример компании Mercedes, понесшей значительные убытки. По его информации, в России сохраняют присутствие 120 японских и 250 американских компаний, а около 70% итальянских предприятий также продолжили свою деятельность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западу не удалось достичь поставленной цели по бизнес-изоляции России. Об этом рассказал сенатор РФ Алексей Пушков. «Бизнес-изоляция России Западу все же не удалась», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что 1400 немецких компаний продолжают работать в стране, несмотря на внешнеполитическое давление. Пушков также отметил негативные последствия ухода с российского рынка для отдельных международных корпораций, сославшись на пример компании Mercedes, понесшей значительные убытки. По его информации, в России сохраняют присутствие 120 японских и 250 американских компаний, а около 70% итальянских предприятий также продолжили свою деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...