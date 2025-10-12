Западу не удалось достичь поставленной цели по бизнес-изоляции России. Об этом рассказал сенатор РФ Алексей Пушков.
«Бизнес-изоляция России Западу все же не удалась», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что 1400 немецких компаний продолжают работать в стране, несмотря на внешнеполитическое давление.
Пушков также отметил негативные последствия ухода с российского рынка для отдельных международных корпораций, сославшись на пример компании Mercedes, понесшей значительные убытки. По его информации, в России сохраняют присутствие 120 японских и 250 американских компаний, а около 70% итальянских предприятий также продолжили свою деятельность.
