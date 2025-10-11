В Екатеринбурге стая собак терроризирует жителей целого ЖК

В Екатеринбурге жители жилого комплекса «Просторы» столкнулись с нашествием безнадзорных собак, которые систематически нападают на прохожих. О ситуации сообщила читательница URA.RU.
«Стаи собак бегают штук по пять. Не знаю, насколько агрессивно они настроены, но иногда по ночам они воют сильно: видимо, дерутся друг с другом там. С собакой гулять тоже страшно, особенно по вечерам, потому что вот как стемнеет, они начинают выходить и шарятся тут по району», — рассказала собеседница агентству.
Жительница ЖК также поделилась, что стая также уже атаковывала ее и ее домашнего питомца. Несмотря на регулярные жалобы в администрацию Екатеринбурга и обращения к муниципальной службе по отлову животных, реакции от властей нет.
По данному инциденту Следственным управлением СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Анатолию Надбитову подготовить доклад о фактах, установленных в ходе первичных следственных мероприятий. Ход исполнения данного поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.
