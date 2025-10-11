ХК «Авангард» неожиданно победил магнитогорский «Металлург»

Омский хоккейный клуб «Авангард» одержал уверенную победу над магнитогорским «Металлургом» в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Встреча состоялась 12 октября в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, передает корреспондент URA.RU.
«Единственную шайбу у „Металлурга“ забросил Роман Канцеров после передачи Евгения Кузнецова. Максим Лажуа дважды поразил ворота соперника, еще по одной шайбе забросили Александр Волков, Джованни Фьоре и Василий Пономарев», — сообщает корреспондент агентства.
В результате поражения «Металлург» остался на первом месте Восточной конференции с 24 очками, однако его отрыв от конкурентов сократился. «Авангард» набрал 20 очков и укрепил свои позиции на третьей строчке. Следующий матч омская команда проведет 14 октября на выезде против «Трактора», а «Металлург» 16 октября примет у себя дома уфимский «Салават Юлаев».
Ранее «Металлург» демонстрировал успешную серию, одержав четыре победы подряд, включая разгром нижегородского «Торпедо» со счетом 5:1, однако тот матч запомнился не только результатом, но и конфликтом между главными тренерами команд. Несмотря на лидерство в таблице, последнее поражение от «Авангарда» сократило отрыв магнитогорцев от преследователей в Восточной конференции КХЛ.
