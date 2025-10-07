«Металлург» обыграл «Торпедо», а тренеры команд устроили разборку в прямом эфире

Магнитогорский «Металлург» уверенно продолжает победную серию, в гостях разгромив нижнегородское «Торпедо» со счетом 5:1. Однако спортивный результат отошел на второй план на фоне громкого конфликта между главными тренерами команд, который они устроили в прямом эфире после матча.
«Концовка встречи изобиловала стычками и драками. А после окончания игры наставник магнитогорцев Андрей Разин сцепился с главным тренером „Торпедо“ Алексеем Исаковым. Их драке помешали тренерские штабы команд», — передает корреспондент URA.RU, следивший за матчем.
Уже во время пресс-конференции в подтрибунном помещении Разин резко высказался о действиях соперника, заявив, что «надо уметь проигрывать», а то, чем они занимались, «уже не хоккей». Тренер «Металлурга» также выдал язвительную похвалу в адрес Исакова. Разин напомнил, что его оппонент когда-то работал у него администратором в саратовском клубе, и выразил удивление его карьерным ростом.
«Я никогда не мог подумать, что он будет тренером, тем более в КХЛ. Отчество Алексея даже не помню. Так что честь ему и хвала, но сегодняшняя игра, честно говоря… Без комментариев», — заявил он.
Отдельно Разин обвинил в грубой игре хоккеиста «Торпедо» Сергея Бойкова, призвав Континентальную хоккейную лигу обратить на него внимание, и принять против данного игрока дисциплинарные меры. По словам тренера, Бойков намеренно пытался нанести травмы магнитогорцам, а его поведение не имеет ничего общего с хоккеем.
Победу ХК «Металлург» принесли шайбы, заброшенные Даниилом Вовченко, Никитой Коротковым, Егором Яковлевым, Валерием Ореховым и Дереком Бараком. Единственный гол в составе хозяев на счету Михаила Абрамова. Эта победа стала для команды уже четвертой подряд и девятой в последних десяти поединках.
Таким образом, магнитогорцы прочно удерживают первую строчку в общей таблице КХЛ, набрав 22 очка в 13 проведенных матчах. Для нижегородского «Торпедо», напротив, это поражение стало уже третьим подряд. Следующий матч с «Торпедо» состоится в Магнитогорске 10 октября в 19:00 по местному времени.
