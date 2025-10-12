В Иркутске самолет турецкой авиакомпании задел микроавтобус

Вылет был отменен
В аэропорту Иркутска произошел инцидент с участием воздушного судна турецкой авиакомпании «Zafer Air». При выруливании со стоянки самолет задел крылом стоявший поблизости микроавтобус. Об этом рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«При выруливании со стоянки самолет задел крылом микроавтобус», — передает сообщение прокуратуры РИА Новости. В результате данного происшествия никто не пострадал — ни находившиеся в салоне воздушного судна, ни люди в микроавтобусе. При этом было отмечено, что запланированный вылет данного рейса был отменен.

