Пермский футбольный клуб «Амкар» одержал уверенную победу над тольяттинским «Акроном-2» со счетом 3:0 в матче 25-го тура Второй лиги. В игре 12 октября на домашнем поле голы забили Эмиль Галлямов, Лев Толкачев и Джамал Дибиргаджиев. Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.
«Хочу поздравить наших болельщиков с этой важной победой. Мы уже поздравили команду, но сейчас готовимся к последней, самой главной игре сезона. Признаю, сегодня сыграли неидеально — были проблемы с организацией игры и обороной. К сожалению, вновь не реализовали множество голевых моментов. У нас есть неделя, чтобы исправить эти ошибки. Тактику с „паровозиком“ при розыгрыше угловых мы отрабатывали специально — много тренируем стандартные положения. Что касается настроя перед решающей игрой — никакого „чемоданного настроения“ нет. Мы еще не выполнили задачи сезона и будем настраиваться только на победу. Да, есть нервозность, но мы постараемся ее убрать», — сказал исполняющий обязанности главного тренера ФК «Амкар-Пермь» Ярослав Мочалов. Его комментарий размещен на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
Эта победа позволила «Амкару» укрепить свои позиции в турнирной таблице. Заключительную игру в текущем сезоне команда проведет дома на стадионе «Звезда» 19 октября в 13:00. Соперником пермяков станет «Динамо-Барнаул» в рамках 26-го тура Второй лиги.
