11 октября 2025

Пермский «Амкар» обыграл «Акрон-2» в предпоследнем туре сезона. Видео

ФК «Амкар-Пермь» разгромил тольяттинский «Акрон-2» со счетом 3:0
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голы Галлямова, Толкачева и Дибиргаджиева принесли победу «Амкару»
Голы Галлямова, Толкачева и Дибиргаджиева принесли победу «Амкару» Фото:

Пермский футбольный клуб «Амкар» одержал уверенную победу над тольяттинским «Акроном-2» со счетом 3:0 в матче 25-го тура Второй лиги. В игре 12 октября на домашнем поле голы забили Эмиль Галлямов, Лев Толкачев и Джамал Дибиргаджиев. Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.

«Хочу поздравить наших болельщиков с этой важной победой. Мы уже поздравили команду, но сейчас готовимся к последней, самой главной игре сезона. Признаю, сегодня сыграли неидеально — были проблемы с организацией игры и обороной. К сожалению, вновь не реализовали множество голевых моментов. У нас есть неделя, чтобы исправить эти ошибки. Тактику с „паровозиком“ при розыгрыше угловых мы отрабатывали специально — много тренируем стандартные положения. Что касается настроя перед решающей игрой — никакого „чемоданного настроения“ нет. Мы еще не выполнили задачи сезона и будем настраиваться только на победу. Да, есть нервозность, но мы постараемся ее убрать», — сказал исполняющий обязанности главного тренера ФК «Амкар-Пермь» Ярослав Мочалов. Его комментарий размещен на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Эта победа позволила «Амкару» укрепить свои позиции в турнирной таблице. Заключительную игру в текущем сезоне команда проведет дома на стадионе «Звезда» 19 октября в 13:00. Соперником пермяков станет «Динамо-Барнаул» в рамках 26-го тура Второй лиги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский футбольный клуб «Амкар» одержал уверенную победу над тольяттинским «Акроном-2» со счетом 3:0 в матче 25-го тура Второй лиги. В игре 12 октября на домашнем поле голы забили Эмиль Галлямов, Лев Толкачев и Джамал Дибиргаджиев. Об этом сообщает пресс-служба красно-черных. «Хочу поздравить наших болельщиков с этой важной победой. Мы уже поздравили команду, но сейчас готовимся к последней, самой главной игре сезона. Признаю, сегодня сыграли неидеально — были проблемы с организацией игры и обороной. К сожалению, вновь не реализовали множество голевых моментов. У нас есть неделя, чтобы исправить эти ошибки. Тактику с „паровозиком“ при розыгрыше угловых мы отрабатывали специально — много тренируем стандартные положения. Что касается настроя перед решающей игрой — никакого „чемоданного настроения“ нет. Мы еще не выполнили задачи сезона и будем настраиваться только на победу. Да, есть нервозность, но мы постараемся ее убрать», — сказал исполняющий обязанности главного тренера ФК «Амкар-Пермь» Ярослав Мочалов. Его комментарий размещен на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». Эта победа позволила «Амкару» укрепить свои позиции в турнирной таблице. Заключительную игру в текущем сезоне команда проведет дома на стадионе «Звезда» 19 октября в 13:00. Соперником пермяков станет «Динамо-Барнаул» в рамках 26-го тура Второй лиги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...