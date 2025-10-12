Китай отказался от предложения США провести телефонный разговор на фоне торговой войны

Китай отказался от предложения США провести телефонный разговор на фоне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китай ввел новые пошлины и отказался от разговора с США
Китай ввел новые пошлины и отказался от разговора с США Фото:

Китай отказался от предложения США провести телефонный разговор на фоне новых торговых ограничений Пекина, сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир. По его словам, Вашингтон попытался связаться с Пекином после новостей о введении новых экспортных пошлин КНР, однако китайская сторона отложила переговоры.

«Как только мы узнали об этом (новых пошлинах — прим. URA.RU) из открытых источников, мы обратились к китайской стороне с предложением телефонного разговора, но они отложили его», — заявил Грир Fox News. По его словам, такие шаги Китая могут усилить неопределенность и затруднить поиск компромиссов в текущем торговом конфликте между двумя странами.

Ранее, 9 октября, министерство коммерции КНР сообщило о введении с 8 ноября новых экспортных ограничений. Они затронут товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями, анодными материалами из искусственного графита, а также оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырье и сверхпрочные материалы. Решение Пекина может существенно повлиять на цепочки поставок для американских высокотехнологичных компаний и производителей аккумуляторов.

Ранее США уже заявляли о подготовке ответных мер на решение Китая ограничить экспорт редкоземельных металлов, включая возможные санкции и новые торговые ограничения. Власти США выражали обеспокоенность влиянием этих шагов на цепочки поставок и внутренний рынок, а президент Дональд Трамп объявил о планах ввести 100-процентные пошлины на китайские товары с 1 ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китай отказался от предложения США провести телефонный разговор на фоне новых торговых ограничений Пекина, сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир. По его словам, Вашингтон попытался связаться с Пекином после новостей о введении новых экспортных пошлин КНР, однако китайская сторона отложила переговоры. «Как только мы узнали об этом (новых пошлинах — прим. URA.RU) из открытых источников, мы обратились к китайской стороне с предложением телефонного разговора, но они отложили его», — заявил Грир Fox News. По его словам, такие шаги Китая могут усилить неопределенность и затруднить поиск компромиссов в текущем торговом конфликте между двумя странами. Ранее, 9 октября, министерство коммерции КНР сообщило о введении с 8 ноября новых экспортных ограничений. Они затронут товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями, анодными материалами из искусственного графита, а также оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырье и сверхпрочные материалы. Решение Пекина может существенно повлиять на цепочки поставок для американских высокотехнологичных компаний и производителей аккумуляторов. Ранее США уже заявляли о подготовке ответных мер на решение Китая ограничить экспорт редкоземельных металлов, включая возможные санкции и новые торговые ограничения. Власти США выражали обеспокоенность влиянием этих шагов на цепочки поставок и внутренний рынок, а президент Дональд Трамп объявил о планах ввести 100-процентные пошлины на китайские товары с 1 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...